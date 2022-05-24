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33 минуты назад

Новости погоды: Вильфанд обещал москвичам резкое потепление к концу весны до плюс 20 градусов

Агентство «Москва»

Резкое потепление ожидается в столице на этой неделе, к концу месяца температура воздуха поднимется до плюс 20 градусов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд пообещал москвичам резкое потепление
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С четверга воздух в столице будет поступать не с северной четверти, а с западной и даже юго-западной. Уже в четверг температура подпрыгнет сразу на пять градусов, и температурный фон будет приближаться к своим многолетним значениям, до конца недели он будет от плюс 15 до плюс 19 и даже 20 градусов в последние дни месяца. Это резкое повышение по отношению к нынешней очень холодной погоде, которая отстает на месяц от своего климатического развития. С четверга будет облачно и тепло, но постоянные небольшие осадки будут до конца недели», - сказал Вильфанд.

Сегодня в столице холодно, добавил он, возможны даже заморозки.

«Сегодня самый холодный день, поскольку Москва находится в тыловой части циклона, в столицу поступают полярные воздушные массы, сегодня максимальные значения температуры с трудом преодолеют двузначную отметку. В Москве максимальные значения будут плюс 9-10 градусов, а по области - до плюс 7 градусов. А в ночь на среду температура прогнозируется даже до отрицательных значений», - пояснил синоптик.

Атмосферное давление будет чуть ниже нормы практически в течение всей недели, заключил Вильфанд.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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