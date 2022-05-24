Вильфанд пообещал москвичам резкое потепление

«С четверга воздух в столице будет поступать не с северной четверти, а с западной и даже юго-западной. Уже в четверг температура подпрыгнет сразу на пять градусов, и температурный фон будет приближаться к своим многолетним значениям, до конца недели он будет от плюс 15 до плюс 19 и даже 20 градусов в последние дни месяца. Это резкое повышение по отношению к нынешней очень холодной погоде, которая отстает на месяц от своего климатического развития. С четверга будет облачно и тепло, но постоянные небольшие осадки будут до конца недели», - сказал Вильфанд.