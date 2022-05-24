В Москве пройдет акция «День без турникетов»

«День без турникетов» пройдет в Москве с 26 по 28 мая, в акции примут участие около 100 компаний, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

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«С 26 по 28 мая в Москве вновь пройдет городская акция «День без турникетов». В этот раз свои двери для гостей откроют порядка 100 столичных компаний», - говорится в сообщении.

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Как уточняется, часть событий посвятят Дню предпринимателя, который отмечается на этой неделе. На сайте проекта появится тематический маршрут.

«Участники «Дня без турникетов» смогут посетить порядка 100 площадок, 14 из которых впервые присоединятся к акции. Так, посетителей будет ждать мастерская дополнительного образования для детей, где ребятам расскажут про современные технологии. Еще гостей примут Центральный московский ипподром, столичные музеи и технопарки», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Как уточняется, впервые примет участие молодежная компания дополнительного образования по робототехнике, программированию, схемотехнике и 3D-технологиям. Гости увидят выставку роботов, порисуют 3D-ручками, познакомятся с 3D-печатью и попробуют запрограммировать на компьютерах схему «Маячок». Также, на другой новой площадке для гостей пройдет интерактивный урок о видеоблогинге, перспективах и сложностях входа в профессию. В рамках мероприятия покажут оборудование студии и процесс съемки ролика. Похожая программа ждет посетителей компании по производству медиаконтента. Им покажут гримерную, пультовую, аппаратную.

Добавляется, что в рамках акции участников ждет экскурсия по Центру конноспортивного образования в «Сокольниках». Традиционно в рамках акции откроют двери для гостей смотровая площадка Panorama360, центр «Космонавтика и авиация» и другие павильоны ВДНХ, Центральный московский ипподром, «Союзмультфильм», карамельная мануфактура, скейт-парк, сенсорный музей «Прогулка в темноте» и множество других музеев.

Отмечается также, что познавательные активности предложат детские технопарки «Москва» и «Мосгормаш», «Инжинириум МГТУ имени Н.Э. Баумана», «Московский транспорт» Российского университета транспорта (МИИТ), «Менделеев центр», «На Зорге», «Наукоград» Московского финансово-юридического университета, «Косыгин парк», детский технопарк Российского государственного социального университета и детский технопарк Центра развития инжиниринга Московского политеха. Открытые занятия для ребят пройдут и в школе робототехники «Код робота», центре «Лига роботов», компьютерной академии «Шаг».