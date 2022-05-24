В Москве пройдет день вакансий

«Специализированный центр занятости «Моя карьера» проведет день вакансий «Заработай этим летом» 31 мая. Соискателям предложат более 500 позиций для тех, кто ищет временную подработку или заинтересован в частичной занятости. Кандидаты могут устроиться хостес, поваром, SMM-специалистом, промоутером, страховым агентом, аниматором или выгульщиком собак. Совместить летний отдых и работу можно, выбрав вакансии пляжного спасателя или аниматора на курортах юга России», - говорится в сообщении.