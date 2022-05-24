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23 минуты назад

Более 500 рабочих мест на лето предложат москвичам в день вакансий 31 мая

Более 500 рабочих мест на лето предложат жителям столицы в центре занятости «Моя карьера» в день вакансий 31 мая. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба центра.

В Москве пройдет день вакансий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Специализированный центр занятости «Моя карьера» проведет день вакансий «Заработай этим летом» 31 мая. Соискателям предложат более 500 позиций для тех, кто ищет временную подработку или заинтересован в частичной занятости. Кандидаты могут устроиться хостес, поваром, SMM-специалистом, промоутером, страховым агентом, аниматором или выгульщиком собак. Совместить летний отдых и работу можно, выбрав вакансии пляжного спасателя или аниматора на курортах юга России», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мероприятии примут участие около 20 работодателей. Эксперты центра окажут участникам консультационную помощь, помогут подготовить резюме.

«Дни вакансий с фокусной направленностью пользуются большой популярностью среди горожан. Летом открывается много вакансий в сфере гостиничного бизнеса, ресторанного дела, торговли и сферы обслуживания. Многие уезжают отдыхать, поэтому растет спрос на услуги выгула или передержки домашних животных», - цитирует пресс-служба начальника отдела взаимодействия с работодателями и образовательными организациями центра «Моя карьера» Алексея Прохорова.

День вакансий состоится по адресу: ул. Сергия Радонежского д. 1, стр. 1. Начало мероприятия - в 15:00. Для участия требуется предварительная регистрация.

Новости Москвы,Алексей Прохоров,
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