Названы популярные для покупки недвижимости на этапе строительства округа Москвы

Названы административные округа Москвы, популярные для покупки жилой и нежилой недвижимости на этапе строительства. О количестве зарегистрированных в апреле договоров долевого участия (ДДУ) сообщил пресс-центр Росреестра.

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По данным ведомства, наибольшее количество договоров заключили в Новой Москве, где было оформлено 22,1 процента сделок. При этом по сравнению с мартом показатели снизились на 3,5 процента. Популярными для вложения «в котлован» стали также Северо-Западный и Юго-Восточный административные округа. Там зарегистрировали 17,8 и 13,08 процента от общего числа сделок соответственно.

В пятерку востребованных округов вошли Южный и Западный административные округа с почти равными долями: 12,3 и 12,27 процента.

«Таким образом, в апреле на первые три административных округа пришлось около 53 процентов всех оформленных в Москве сделок с новостройками, а на пятерку — 77,5 процента от числа всех регистраций за месяц», — цитирует пресс-центр руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

Меньше всего договоров долевого участия в апреле зарегистрировано в Центральном (2,09 процента) и Зеленоградском административных округах, говорится в сообщении. По данным ведомства, всего в апреле в московском регионе было заключено 9 288 договоров долевого участия.