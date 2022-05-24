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1 час назад

Пассажиры метро Москвы сэкономили по акции "Время ранних" более 500 млн рублей

ТАССиещё 2

Пассажиры Московского метрополитена сэкономили более 500 млн рублей благодаря акции "Время ранних", которая была запущена на двух линиях метро в ноябре 2020 года. Об этом сообщил ТАСС заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Акция "Время ранних" сэкономила пассажирам метро более 500 млн. рублей
Фото: вести подмосковьявести подмосковья

"Сейчас более 5 тыс. пассажиров изменили время поездок на менее загруженные часы, а значит, в вагонах и на станциях стало свободнее и комфортнее. Важно, что люди оставляют нам отзывы и отмечают позитивный эффект от акции. Ежедневно в рабочие дни скидку получают свыше 100 тыс. пассажиров, а в целом с начала акции они сэкономили более 500 млн рублей", - заявил Ликсутов.

Скидки в размере до 50% (до 25 руб.) на проезд вне часа пик экспериментально ввели на двух линиях Московского метрополитена 2 ноября 2020 года. Сниженный тариф действует для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий с момента открытия до 07:15 и с 08:45 до 09:15. Скидка предоставляется только в рабочие дни. Сохраняется и сниженный тариф на Казанском направлении ж/д в сторону Москвы.

Таганско-Краснопресненская линия выбрана для проведения пилотного проекта, так как она является наиболее востребованной, что особенно заметно в утренние часы. Некрасовская линия участвует в проекте в связи с тем, что на южном участке она дублирует Таганско-Краснопресненскую линию.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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