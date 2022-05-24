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50 минут назад

Чемпионат по управлению беспилотниками проведут на ВДНХ 4 июня

Агентство «Москва»

Чемпионат беспилотников «Авиароботех - старт» пройдет на ВДНХ 4 июня. Соревнования приурочены ко Дню защиты детей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В Москве пройдет чемпионат по управлению беспилотниками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Чемпионат беспилотников «Авиароботех - старт» пройдет в этом году 4 июня в павильоне №55 на ВДНХ, он будет приурочен ко Дню защиты детей. В соревновании примут участие 18 московских и шесть команд из других регионов России», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что участники будут состязаться в освоении теории и использовании навыков сборки и настройки беспилотной авиасистемы, управления полетом, в программировании автопилота и целевой нагрузки, а также в использовании человеко-машинных интерфейсов и выполнении задач с применением беспилотного воздушного судна (БВС). Чемпионат проводится в Москве второй год. В 2021 году чемпионат был региональным - в нем приняли участие 16 столичных команд. В этом году в составе 24 команд со всей страны выступят почти 100 человек.

«Беспилотная авиация - одно из самых перспективных направлений развития отрасли. Поэтому в этом году мы расширили горизонты чемпионата с регионального до всероссийского. Столицу на «Авиароботехе» представят студенты колледжей и вузов, слушатели столичных детских технопарков «Москва» и «Мосгормаш», а также учащиеся военных и кадетских училищ из Санкт-Петербурга, Твери, Тюмени, Петрозаводска, Кемерова и Пермского края в возрасте от 16 до 25 лет. Все команды прошли специальное обучение-подготовку к чемпионату на базе Ресурсного центра профнавигации и развития компетенций АНО «Развитие человеческого капитала», - цитируют в материале руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

Как пояснили в публикации, победителей определят по результатам прохождения этапов, включая время, точность и качество выполнения заданий. Помимо дипломов, кубков и ценных призов, лучшие участники получат сертификат о присвоении квалификации «оператор беспилотных летательных аппаратов».

Уточняется, что открытие чемпионата запланировано на 11:00. С 11:30 начнут работать интерактивные площадки, их можно будет посетить в порядке живой очереди. Тем, кто хочет прийти на чемпионат лично, понадобится регистрация. Наблюдать за соревнованиями можно будет и онлайн на канале Ресурсного центра профнавигации и развития компетенций АНО «Развитие человеческого капитала».

При этом для посетителей чемпионата подготовили интерактивную программу. Все желающие смогут сфотографироваться у кабины самолета Л-39, получить памятные фото с чемпионата на магнитах, а также изготовить сувениры на мастер-классах. На авиамодельном мастер-классе можно будет построить собственный свободнолетающий самолет-планер, а создать сувенир из полимерной глины - на творческом занятии.

На мастер-классе «Нейроинтерфейсы: принципы работы и практическое использование» участники познакомятся с современными способами и устройствами для изучения активности мозга. Также они смогут опробовать на себе прибор опторитмограф, способный управлять мини-квадрокоптером «силой мысли» в реальном времени. А получить первые практические навыки пилотирования квадрокоптера с облетом препятствий и другими упражнениями для пилотов можно будет на мастер-классе «Геоскан «Пионер Мини».

Кроме того, научно-технические мастер-классы по робототехнике, промышленному дизайну, 3D-моделированию и креативному программированию предложат посетителям детские технопарки «Москва» и «Мосгормаш».

Новости Москвы,Алексей Фурсин,ВДНХ,
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