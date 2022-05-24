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1 час назад

Названо время появления аэротакси в Москве

Мослента

Время появления аэротакси в Москве назвал «Мосленте» директор стартующего в будущие выходные в Подмосковье авиационного фестиваля «Небо: теория и практика» Адриан Хмельницкий.

Названо время появления аэротакси в Москве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В Москве была инициатива, связанная с аэротакси, но мы к ней относимся очень настороженно. И пока смотрим на это как на концепт достаточно далекого будущего, так как это требует огромного количества инфраструктурных решений и принятия очень большой и объемной законодательной базы», — сказал директор фестиваля.

По его словам, сейчас рынок еще не готов к таким переменам, но пробные тестирующие полеты уже проводятся в Китае и Австрии. В любом случае мир будет летать и использовать воздушное пространство частным образом, быть может, это дело пяти-десятилетнего будущего, считает Адриан Хмельницкий.

Ранее самая титулованная летчица мира назвала главные проблемы авиационного спорта. В данной сфере, по словам Капаниной, нет должного финансирования.

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