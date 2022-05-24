Названо время появления аэротакси в Москве

«В Москве была инициатива, связанная с аэротакси, но мы к ней относимся очень настороженно. И пока смотрим на это как на концепт достаточно далекого будущего, так как это требует огромного количества инфраструктурных решений и принятия очень большой и объемной законодательной базы», — сказал директор фестиваля.