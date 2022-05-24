Служба занятости Москвы расширила базу вакансий до 340 тысяч

«На сегодняшний день в службе занятости представлена самая большая база вакансий в Москве. Мы работаем не только с собственными источниками, но и агрегируем данные с крупнейших платформ по поиску работы. Сотрудничество с сервисом «Работа.ру» позволит нам расширить базу до 340 тыс. предложений от работодателей и обогатит ее уникальными вакансиями от тех работодателей, которые представлены только в сервисе «Работа.ру». Это даст возможность предлагать горожанам еще больше разнообразных вариантов трудоустройства, соответствующих их профилю, квалификации, опыту и уровню образования, и в значительной степени упрощает работу наших карьерных консультантов, делая подбор вакансий более точным и эффективным», - сказала Ракова.