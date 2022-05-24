Служба занятости Москвы расширила базу вакансий до 340 тысяч

Количество вакансий в базе центра занятости населения Москвы «Моя работа» увеличится до 340 тыс. за счет сотрудничества с порталом «Работа.ру». Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«На сегодняшний день в службе занятости представлена самая большая база вакансий в Москве. Мы работаем не только с собственными источниками, но и агрегируем данные с крупнейших платформ по поиску работы. Сотрудничество с сервисом «Работа.ру» позволит нам расширить базу до 340 тыс. предложений от работодателей и обогатит ее уникальными вакансиями от тех работодателей, которые представлены только в сервисе «Работа.ру». Это даст возможность предлагать горожанам еще больше разнообразных вариантов трудоустройства, соответствующих их профилю, квалификации, опыту и уровню образования, и в значительной степени упрощает работу наших карьерных консультантов, делая подбор вакансий более точным и эффективным», - сказала Ракова.
В комплексе социального развития столицы уточнили, что в рамках партнерства вакансии «Работа.ру» будут размещены на сайте «Моя работа», что повысит скорость и эффективность трудоустройства москвичей.