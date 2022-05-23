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26 минут назад

РБК: власти Москвы займутся восстановлением Донецка и Луганска

Газета.Ru

Власти Москвы возьмут шефство над Донецком и Луганском и займутся восстановлением инфраструктуры этих городов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в мэрии столицы.

Власти Москвы возьмут шефство над Донецком и Луганском
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Помощь будет комплексная», — рассказал один из источников.

Средства на восстановление столиц Донецкой и Луганской народных республик планируется направить из московского бюджета. Однако точную сумму, необходимую для этого, пока назвать нельзя, уточнил один из источников. Также не раскрывается, как и в каких пропорциях будут распределяться расходы столичного и федерального бюджетов на восстановление инфраструктуры этих городов.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин объявил, что власти России сформировали специальный штаб, отвечающий за восстановление занятых территорий Украины. По его словам, сейчас на территориях республик находятся российские специалисты, которые занимаются оценкой размера и объема нужных строительных работ.

Он также рассказал, что в первоочередные задачи России в Херсонской области входит также поддержка сельского хозяйства и продуктов его переработки, в том числе молочные комбинаты. Хуснуллин заявил, что запустить их необходимо «максимально быстро», заверив, что Минсельхоз России окажет необходимую поддержку.

Новости Москвы,Марат Хуснуллин,Минсельхоз России,Правительство Москвы,
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