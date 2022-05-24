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2 часа назад

Культовый фильм «Я шагаю по Москве» снова покажут в кинотеатрах

Мослентаиещё 3

Фильм "Я шагаю по Москве" выйдет в повторный прокат
Фото: кадр из фильма "я шагаю по москве"кадр из фильма "я шагаю по москве"

Культовый фильм режиссера Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» снова покажут в кинотеатрах: он выйдет в повторный прокат 26 мая. Информация об этом появилась на странице министерства культуры во «ВКонтакте».

Лирическая комедия стала одним из символов хрущевской оттепели. В центре сюжета — события одного дня, которые происходят со строителем метро Колькой, а также его друзьями — сибирским монтажником Володей Ермаковым, призывником и молодоженом Сашей, продавщицей отдела грампластинок ГУМа Аленой.

Премьера ленты прошла на XVII Каннском кинофестивале 1964 года, где Данелия был удостоен специального почетного упоминания жюри в числе молодых кинематографистов: «За индивидуальность и обещания, которые они выразили в своих произведениях». Цифровая реставрация выполнена киноконцерном «Мосфильм».

Ранее, 21 апреля в российский кинопрокат вернулся фильм «Любовь и голуби».

Новости Москвы,Общество,Георгий Данелия,
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