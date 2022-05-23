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1 час назад

Более 20 храмов введут в эксплуатацию в Москве в 2022 году

Вечерняя Москваиещё 1

Более 20 храмов введут в эксплуатацию в Москве до конца 2022 года. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил исполняющий обязанности председателя финансово-хозяйственного управления РПЦ иеромонах Ермоген (Бурыгин).

Более 20 храмов введут в эксплуатацию в Москве в 2022 году
Фото: Александр Авилов / АГН МоскваАлександр Авилов / АГН Москва

— На этот год у нас запланировано ввести в эксплуатацию 21 храм, из них 7 — через суд, — сказал иеромонах.

При этом в период с 2022 по 2023 год планируется разработать проектную документацию еще для 33 объектов, а в этом году планируют закончить 14 из них. Кроме того, в 2021 году завершили проектирование семи храмов, приводит слова иеромонаха Ермогена агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что крупнейший в Центральной России «экологичный» храм из 300-летнего сибирского кедра построят на Тихорецком бульваре в Москве.

Храмы такого типа гармонично вписываются в окружающую застройку, а по инженерным решениям и коммуникациям они идут в ногу со временем, соответствуя новейшим технологиям. Строители уже установили первую и вторую части сруба. Планируется, что третья часть будет установлена в августе.

Новости Москвы,РПЦ,
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