Более 20 храмов введут в эксплуатацию в Москве в 2022 году

Более 20 храмов введут в эксплуатацию в Москве до конца 2022 года. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил исполняющий обязанности председателя финансово-хозяйственного управления РПЦ иеромонах Ермоген (Бурыгин).

Фото: Александр Авилов / АГН Москва Александр Авилов / АГН Москва

— На этот год у нас запланировано ввести в эксплуатацию 21 храм, из них 7 — через суд, — сказал иеромонах.

При этом в период с 2022 по 2023 год планируется разработать проектную документацию еще для 33 объектов, а в этом году планируют закончить 14 из них. Кроме того, в 2021 году завершили проектирование семи храмов, приводит слова иеромонаха Ермогена агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что крупнейший в Центральной России «экологичный» храм из 300-летнего сибирского кедра построят на Тихорецком бульваре в Москве.