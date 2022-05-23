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2 часа назад

Бочкарев исключил появление долгостроев по программе реновации

Москва24

Возможность появления долгостроев при реализации программы реновации столичного жилищного фонда исключено. Об этом заявил заммэра города Андрей Бочкарев в эфире телеканала Москва 24.

Бочкарев исключил появление долгостроев по программе реновации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в Москве не сокращают темпы строительства, а, наоборот, наращивают их. Он также добавил, что принимаются определенные меры, чтобы как можно быстрее вводить объекты в строй.

"Потому что действительно программа очень большая, но люди, кто переезжает, они такое удовольствие получают от того что попадают в новое совершенно пространство для жизни. Это кардинально меняет качество жизни для тех людей, кто участвует в реновации и кто находится рядом, потому что мы ландшафт окружающей территории также меняем", – подчеркнул Бочкарев.

Он добавил, что финансирование программы не будут сокращать. Сергей Собянин лично контролирует основные этапы реализации проекта и принимает главные решения, особенно в вопросах финансирования.

Ранее Бочкарев рассказал, что с начала реализации программы реновации было организовано расселение 83 тысяч человек. Из них переезд завершили 55,3 тысячи. Сегодня в городе продолжается строительство 167 домов площадью 2,8 миллиона квадратных метров.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,Сергей Собянин,
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