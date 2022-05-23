Бочкарев исключил появление долгостроев по программе реновации

"Потому что действительно программа очень большая, но люди, кто переезжает, они такое удовольствие получают от того что попадают в новое совершенно пространство для жизни. Это кардинально меняет качество жизни для тех людей, кто участвует в реновации и кто находится рядом, потому что мы ландшафт окружающей территории также меняем", – подчеркнул Бочкарев.