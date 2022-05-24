В Москве ограничат движение в районе Солдатской и Наличной улиц

Уточняется, что ограничения затронут участок от дома 3 на Наличной улице. Там они будут действовать до 30 ноября в период с 01:30 до 05:30. Также движение будет ограничено в районе дома 14 по Солдатской улице. С 3 июня по 15 декабря ограничения будут действовать на участке Солдатской и Авиамоторной улиц от дома 3 по Наличной улице и до Краковского тупика. Здесь для автомобилистов обустроят временные уширения дороги.