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1 час назад

Собянин поручил ускорить завершение капремонта культурного центра "Москвич"

Москва24иещё 4

Сергей Собянин поручил ускорить завершение капитального ремонта культурного центра "Москвич" в районе Текстильщики.

Собянин поручил ускорить капремонт культурного центра "Москвич"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишинпортал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

"Я прошу вас, чтобы в этом году культурный центр заработал. Обеспечьте успешный запуск", – обратился мэр столицы к руководителю департамента культуры Москвы Александру Кибовскому.

Глава ведомства, в свою очередь, сообщил, что график работ соблюдается в полной мере. В настоящий момент на объекте завершено обустройство внутренних инженерных систем, в том числе горячего и холодного водоснабжения. Продолжаются фасадные и отделочные работы.

Капитальный ремонт культурного центра "Москвич" начался в 2019 году. Здание площадью 18,2 тысячи квадратных метров получит новое театральное и концертное оборудование, обновленные кровлю и фасады, а также современные инженерные системы.

В настоящее время реализуется второй этап реконструкции здания, в рамках которого ведутся работы по восстановлению и ремонту фасадов, отделке и ремонту помещений, устройству гардероба и входной группы, частичной замене внутренних инженерных систем. Кроме того, обновляются оконные и витражные заполнения, устанавливается огнезащита металлоконструкций и ведется благоустройство территории возле центра "Москвич".

Накануне сообщалось, что Москва выставила на торги два участка под строительство культурно досуговых центров. Земля располагается на Каширском и Варшавском шоссе. Общая площадь участков составляет 2,4 гектара.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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