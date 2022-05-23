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32 минуты назад

Бочкарев: Строительство Московского скоростного диаметра завершат в 2023 году

Агентство «Москва»иещё 2

Строительство Московского скоростного диаметра будет полностью завершено в 2023 году. Об этом в интервью телеканалу «Москва 24» заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Московский скоростной диаметр построят в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Очень важный для нас этот объект (Московский скоростной диаметр - прим. Агентства «Москва»), поэтому мы на нем концентрируемся, мы к нему долго шли, с точки зрения проектирования, освобождения площадок, развертывания работ, и сейчас вот, в этом году и в следующем, мы планируем завершить строительство данного объекта, вводя его по этапам. Первый участок - от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе. Мы в этом году хотим завершить полностью строительство. И уже юго-восточную часть нашего Московского скоростного диаметра, это фактически от Рязанского проспекта и вниз, выход на МКАД, на Варшавку, планируем завершить в 2023 году», - сказал Бочкарев.

Заммэра также отметил, что на развитие транспортной инфраструктуры направлен большой объем финансовых и административных ресурсов.

«Две трети наших усилий - финансовых, административных, - направляли на возведение объектов транспортной инфраструктуры - дороги, мосты, развязки и метрополитен. И это направление продолжит свое развитие», - заключил Бочкарев.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,
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