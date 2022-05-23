Московский скоростной диаметр построят в 2023 году

Строительство Московского скоростного диаметра будет полностью завершено в 2023 году. Об этом в интервью телеканалу «Москва 24» заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Очень важный для нас этот объект (Московский скоростной диаметр - прим. Агентства «Москва»), поэтому мы на нем концентрируемся, мы к нему долго шли, с точки зрения проектирования, освобождения площадок, развертывания работ, и сейчас вот, в этом году и в следующем, мы планируем завершить строительство данного объекта, вводя его по этапам. Первый участок - от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе. Мы в этом году хотим завершить полностью строительство. И уже юго-восточную часть нашего Московского скоростного диаметра, это фактически от Рязанского проспекта и вниз, выход на МКАД, на Варшавку, планируем завершить в 2023 году», - сказал Бочкарев.
Заммэра также отметил, что на развитие транспортной инфраструктуры направлен большой объем финансовых и административных ресурсов.
«Две трети наших усилий - финансовых, административных, - направляли на возведение объектов транспортной инфраструктуры - дороги, мосты, развязки и метрополитен. И это направление продолжит свое развитие», - заключил Бочкарев.