Московский скоростной диаметр построят в 2023 году

«Очень важный для нас этот объект (Московский скоростной диаметр - прим. Агентства «Москва»), поэтому мы на нем концентрируемся, мы к нему долго шли, с точки зрения проектирования, освобождения площадок, развертывания работ, и сейчас вот, в этом году и в следующем, мы планируем завершить строительство данного объекта, вводя его по этапам. Первый участок - от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе. Мы в этом году хотим завершить полностью строительство. И уже юго-восточную часть нашего Московского скоростного диаметра, это фактически от Рязанского проспекта и вниз, выход на МКАД, на Варшавку, планируем завершить в 2023 году», - сказал Бочкарев.