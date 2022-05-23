Синоптики назвали сроки прихода тепла в Москву

Теплая погода придет в Москву уже в ближайшее время, температура повысится в последние дни мая. Об этом РИА Новости заявила главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.
«Погода порадует нас в последние пять дней мая. Температура воздуха в Москве повысится и вернется к климатической норме», - пояснила она.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что предстоящая неделя в Центральной России в очередной раз подтвердит холодный статус мая. В 2022 году последний месяц весны входит в семерку наиболее прохладных за последние 74 года.
Ожидается, что 25 мая возможны локальные осадки и последние заморозки, однако погода начнет постепенно улучшаться. При этом синоптики прогнозируют, что метеорологическое лето придет вместе с календарным.