Синоптики назвали сроки прихода тепла в Москву

Теплая погода придет в Москву уже в ближайшее время, температура повысится в последние дни мая. Об этом РИА Новости заявила главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.

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«Погода порадует нас в последние пять дней мая. Температура воздуха в Москве повысится и вернется к климатической норме», - пояснила она.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что предстоящая неделя в Центральной России в очередной раз подтвердит холодный статус мая. В 2022 году последний месяц весны входит в семерку наиболее прохладных за последние 74 года.