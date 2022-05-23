Теплая погода установится в Москве уже в ближайшее время. Об этом в понедельник, 23 мая, РИА Новости рассказала главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.

Эксперт обозначила время возвращения температуры к климатической норме в столице — последние пять дней мая. При этом ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Накануне, 22 мая, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам тепло лишь с наступлением лета. По его словам, максимально воздух в столице прогреется лишь к воскресенью, 29 мая. В этот день в столице ожидается до плюс 20 градусов. В течение недели ожидается температура от плюс 13 до плюс 18 градусов с возможными ночными заморозками.