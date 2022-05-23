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1 час назад

Прогноз погоды: в Росгидрометцентре обозначили дни возвращения тепла в Москву

Мослента

Теплая погода установится в Москве уже в ближайшее время. Об этом в понедельник, 23 мая, РИА Новости рассказала главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.

Эксперт обозначила время возвращения температуры к климатической норме в столице — последние пять дней мая. При этом ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Накануне, 22 мая, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам тепло лишь с наступлением лета. По его словам, максимально воздух в столице прогреется лишь к воскресенью, 29 мая. В этот день в столице ожидается до плюс 20 градусов. В течение недели ожидается температура от плюс 13 до плюс 18 градусов с возможными ночными заморозками.

Несколько регионов России ожидает "опасное солнце"

Ранее, 20 мая, специалисты спрогнозировали установление летней погоды со второй недели июня, когда воздух прогреется до плюс 27 градусов.

Новости Москвы,Видео,Евгений Тишковец,Марина Макарова,
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