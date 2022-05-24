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1 час назад

В Московской неделе моды хотят принять участие почти 900 российских дизайнеров

Газета.Ruиещё 11

Около 900 дизайнеров и представителей брендов из 79 городов России отправили заявки на участие в первой Московской неделе моды. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе Московской неделе моды. Мероприятие пройдет с 20 по 26 июня в Москве. Оно начнется на день раньше запланированного. Состав участников определит экспертный совет, после решения которого в июне будет опубликован список участников. "Оргкомитет Московской недели моды получил 874 заявки от дизайнеров и брендов одежды из 79 городов России, включая Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Омск, Ростов-на-Дону и другие. Сейчас экспертный совет отбирает участников, которые представят свои коллекции в формате модных показов, шоурума и открытого маркета", — сказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина. По словам Алексея Фурсина, руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, две трети заявок были зарегистрированы в столице, остальные поступили из других регионов России. Центральной локацией проведения Недели моды станет парк "Зарядье". Программы будут проходить на парящем мосту, Китайгородской стене и в большом амфитеатре. Ранее "Газета.Ru" сообщила, что британские бренды класса люкс призывают правительство вернуть такс-фри шоппинг.

Почти 900 заявок поступило на участие в Московской неделе моды
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы
Новости Москвы,Алексей Фурсин,Наталья Сергунина,
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