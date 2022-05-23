До конца июня пронумеруют все выходы с МЦК

"По поручению мэра Москвы мы продолжаем повышать удобство поездок в городском транспорте. До конца июня на всех станциях МЦК появится обновленная навигация - выходы будут обозначаться цифрами, как в метро. В метрополитене такая система появилась в 2016 году. Пассажирам стало намного проще ориентироваться по карте или назначать встречи у нужного выхода", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.