До конца июня пронумеруют все выходы с МЦК

Более 20 выходам со станций Московского центрального кольца присвоили номера, до конца июня номера появятся на всех станциях. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
"По поручению мэра Москвы мы продолжаем повышать удобство поездок в городском транспорте. До конца июня на всех станциях МЦК появится обновленная навигация - выходы будут обозначаться цифрами, как в метро. В метрополитене такая система появилась в 2016 году. Пассажирам стало намного проще ориентироваться по карте или назначать встречи у нужного выхода", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Навигация в столичном метро и на МЦК помогает пассажирам ориентироваться в переплетении линий и находить удобные и нужные маршруты. Так, в конце 2021 года перед открытием 10 новых станций Большой кольцевой линии поменяли более 30 тыс. схем подземки и 59 тыс. указателей на объектах метро и в поездах.
Отмечается, что ориентироваться на МЦК помогают лайтбоксы (световые панели с названиями станций) и специальная напольная разметка. Последняя обозначает зону для посадки, а также вагоны с местами для инвалидов-колясочников и креплениями для велосипедов.