Движение в центре Москвы ограничат из-за забега

В период с 27 по 28 мая перекроют движение для транспорта на нескольких улицах в центре Москвы в связи с проведением благотворительного забега «Бегущие сердца». Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва Мария Лукина / Вечерняя Москва

— С 12 часов 27 мая до 16 часов 28 мая будут введены перекрытия на участках некоторых центральных улиц города, Москворецком мосту и Кремлевской набережной. Это связано с проведением благотворительного забега «Бегущие сердца», — говорится в сообщении.

Так, в городе перекроют движение транспорта на Москворецкой улице от Москворецкой набережной до улицы Варварка с 12:00 27 мая до 16:00 28 мая. Также в столице движение ограничат на Большом Москворецком мосту и на площади Васильевский спуск с 20:00 27 мая до 16:00 28 мая.

Более подробную информацию об ограничениях можно узнать в инфографике, предоставленном Telegram-каналом «Дептранс.Оперативно».