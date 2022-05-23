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20 минут назад

Движение в центре Москвы ограничат из-за забега «Бегущие сердца»

Вечерняя Москваиещё 3

В период с 27 по 28 мая перекроют движение для транспорта на нескольких улицах в центре Москвы в связи с проведением благотворительного забега «Бегущие сердца». Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Движение в центре Москвы ограничат из-за забега
Фото:  Мария Лукина / Вечерняя Москва Мария Лукина / Вечерняя Москва

— С 12 часов 27 мая до 16 часов 28 мая будут введены перекрытия на участках некоторых центральных улиц города, Москворецком мосту и Кремлевской набережной. Это связано с проведением благотворительного забега «Бегущие сердца», — говорится в сообщении.

Так, в городе перекроют движение транспорта на Москворецкой улице от Москворецкой набережной до улицы Варварка с 12:00 27 мая до 16:00 28 мая. Также в столице движение ограничат на Большом Москворецком мосту и на площади Васильевский спуск с 20:00 27 мая до 16:00 28 мая.

Более подробную информацию об ограничениях можно узнать в инфографике, предоставленном Telegram-каналом «Дептранс.Оперативно».

Помимо этого, 24 мая в столице перекроют движение на нескольких улицах. В частности, 24 мая в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню славянской письменности, улицу Ильинку перекроют от Биржевой до Красной площади, а также проезд от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 по Красной площади с 13:00 до 22:00.

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