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31 минуту назад

Известный актер вспомнил культовое кафе в центре Москвы

Мослента

Известный актер Иван Шахназаров в разговоре с «Москвич Mag» вспомнил культовое кафе в центре Москвы.

Известный актер вспомнил культовое кафе в центре Москвы
Фото: Mosfilm / Globallookpress.comMosfilm / Globallookpress.com

Собеседник издания рассказал о заведении, которое долгие годы располагалось на углу Малого Козихинского переулка и Малой Бронной улицы. Кафе «Мастер и Маргарита», в простонародье просто «Мастер», Шахназаров назвал знаковым местом, своего рода символом района вокруг Патриарших прудов.

«Сколько я помню себя, столько помню и его — эту разрисованную большую дверь. Оно держалось до последнего: когда открывали fancy-заведения, эта кафешка из старого мира еще оставалась», — отметил Шахназаров. По словам актера, заведение было классное: там подавали борщ с уксусом и играли музыканты.

Ранее россияне вспомнили ассортимент советских кафе-мороженых. «Мороженого давали столько грамм, сколько закажешь», — пояснили удивленным пользователям принцип обслуживания.

Новости Москвы,Иван Шахназаров,
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