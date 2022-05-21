Известный актер вспомнил культовое кафе в центре Москвы

«Сколько я помню себя, столько помню и его — эту разрисованную большую дверь. Оно держалось до последнего: когда открывали fancy-заведения, эта кафешка из старого мира еще оставалась», — отметил Шахназаров. По словам актера, заведение было классное: там подавали борщ с уксусом и играли музыканты.