Надежда Бабкина раскрыла способ добиться успеха в Москве

«В Москве очень стремительный поток событий, необходимо все время шевелиться, моментально реагировать, мыслить темпово. "Завтра подумаю, а послезавтра скажу" — это не про столицу. Только здесь и сейчас. Иначе поезд уйдет. Тебя спросили — быстро реагируй. Пришла идея в голову — тут же предлагай. Только так можно найти свое место под солнцем в Москве», — заключила Бабкина.