Какая погода ждет москвичей в начале следующей недели

«Погода в начале недели будет преимущественно без осадков, так как у нас ещё сохранится влияние антициклона. Циклоны далёко не уходят от Москвы, они остаются кружить над Европейской Россией... С понедельника по среду ветер будет северным порывистым, местами до 15 м/с. Ночи будут не такими прохладными. В ночь на понедельник в Москве +2...+4 °C, а вот затем будет немножко теплее +4...+9 °C. Максимальная дневная температура в начале недели — около +15 °C», — отметила Макарова.