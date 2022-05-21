В Москве подготовили 23 площадки для фестиваля "Рыбная неделя"

Фестиваль "Рыбная неделя" пройдет в Москве с 27 мая по 5 июня на 23 площадках города. Об этом сообщил журналистам первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

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"Шестой гастрономический монофестиваль "Рыбная неделя в Москве" приглашает любителей готовить и гурманов. С 27 мая по 5 июня открыты 23 фестивальные площадки по всему городу. Здесь гости найдут широкий выбор рыбных деликатесов, свежую, охлажденную, копченую, сушеную, вяленую рыбу, всевозможные консервы - продукцию лучших поставщиков из разных российских регионов, среди которых Астрахань, Якутск, Мурманск и Дальний Восток. Специальное меню в дни фестиваля предложат своим посетителям более 500 столичных ресторанов. Фестиваль поддерживают более 3 тыс. магазинов и более 60 столичных рынков и ярмарок", - сказал Немерюк.

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Согласно справочной информации, производители из Астрахани доставят в Москву разные виды охлажденной рыбы: белый и постный судак, в котором почти нет костей, карп, толстолобик, щука, которую часто относят к диетическому питанию. С Дальнего Востока на прилавки "Рыбной недели в Москве" прибудут гребешки, которые можно жарить, запекать, тушить и даже есть сырыми, тающий во рту краб и ароматные сочные креветки. из Мурманска привезут палтус, а из Карелии - форель.

Отмечается, что точкой притяжения для всех гурманов и любителей рыбы и морепродуктов станет Рыбный рынок на переходе от площади Революции к Манежной площади. Здесь можно приобрести продукцию напрямую от поставщиков, рыбозаводчиков и рыбодобывающих предприятий. В этом году здесь представлены охлажденные щука и стерлядь, кефаль и ставрида, копченая рыбка (треска, лещ, горбуша, нельма), а также замороженные креветки, осетр и палтус и живые черноморские мидии и устрицы.