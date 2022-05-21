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1 час назад

В Москве закончились квартиры в новостройках в бюджете до 5 млн рублей

ТАСС

Квартиры в бюджете до 5 млн рублей перестали выходить на рынок новостроек Москвы массового сегмента в пределах МКАД. Об этом ТАСС сообщил директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев.

В Москве закончились квартиры в новостройках в бюджете до 5 млн
Фото: ТАССТАСС

"В мае 2022 года в новостройках массового сегмента предложения квартир с бюджетом предложения менее 5 млн рублей не зафиксировано", - сказал Родионцев.

В частности, по его словам, если год назад, в I квартале 2021 года, предложение с бюджетом менее 5 млн рублей было представлено в трех проектах (91 квартира), то в I квартале 2022 года предложения с аналогичными критериями уже отсутствовали.

Тенденция объясняется высоким покупательским спросом на "дешевые" квартиры, а также общим подорожанием на рынке жилья, объясняет Родионцев. Так, за год (с I квартала 2021 года по I квартал 2022 года) средневзвешенная цена предложения в столичных проектах массового сегмента выросла на 39,5% - до 298,7 тыс. рублей за квадратный метр.

По данным Est-a-Tet, по состоянию на вторую половину мая 2022 года минимальные бюджеты покупки квартир в новостройках массового сегмента в пределах МКАД начинаются от 6,2 млн рублей. Это квартира площадью 19,7 кв. м в новостройке, которая находится в стадии монтажа нижних этажей, на юго-востоке Москвы. За 5,5 млн рублей можно приобрести квартиру сопоставимой площади в жилом комплексе в районе Южное Бутово (за пределами МКАД), а за 5,7 млн рублей - в Митино. Оба комплекса также находятся в стадии монтажа нижних этажей.

Новости Москвы,Роман Родионцев,
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