В Москве закончились квартиры в новостройках в бюджете до 5 млн

Квартиры в бюджете до 5 млн рублей перестали выходить на рынок новостроек Москвы массового сегмента в пределах МКАД. Об этом ТАСС сообщил директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев.

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"В мае 2022 года в новостройках массового сегмента предложения квартир с бюджетом предложения менее 5 млн рублей не зафиксировано", - сказал Родионцев.

В частности, по его словам, если год назад, в I квартале 2021 года, предложение с бюджетом менее 5 млн рублей было представлено в трех проектах (91 квартира), то в I квартале 2022 года предложения с аналогичными критериями уже отсутствовали.

Тенденция объясняется высоким покупательским спросом на "дешевые" квартиры, а также общим подорожанием на рынке жилья, объясняет Родионцев. Так, за год (с I квартала 2021 года по I квартал 2022 года) средневзвешенная цена предложения в столичных проектах массового сегмента выросла на 39,5% - до 298,7 тыс. рублей за квадратный метр.