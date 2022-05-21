«Ночь музеев» впервые за два года пройдет без ковидных ограничений

"ВДНХ постепенно превращается в рекреационную, спортивную зону отдыха, но и настоящий город музеев. Сегодня здесь работают 20 музейных пространств, начиная от музеев пчеловодства, заканчивая музейным комплексом космонавтики. Сегодня к ним присоединяется еще два музея - это музей Тимирязева и музей Биотеха, которые мы открываем при поддержке министерства науки и высшего образования, Российской академии наук, музей, который расскажет о прошлом, настоящем и будущем биотехнологий, который занимается в нашей жизни огромную часть, о которой мы даже не догадываемся", - рассказал глава столицы.

Фото: ТАСС ТАСС

В свою очередь Валерий Фальков отметил: "У человечества в XX веке было два больших проекта - космический и атомный. В XXI веке, очевидно, такую же роль занимают биотехнологии, генные и геномные технологии. Поэтому мы ставим перед собой две задачи: во-первых, популяризация науки, причем на самом ключевом направлении, и второе - Москва мировым городом является, и она без всякого преувеличения - один из ведущих научных центров в мире. Для того, чтобы сюда стремились таланты со всего мира, надо, чтобы было много интересных мест".

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Поблагодарив Фалькова за поддержку, мэр пригласил москвичей посетить экспозиции.

Разместился музей "БИОТЕХ" в реставрированном павильоне № 30 "Микробиологическая промышленность". А в реставрированном павильоне № 31 разместилась постоянно действующая выставка "12 признаков живого", создание которой было приурочено к 100-летию Государственного биологического музея им. К.А. Тимирязева. Она рассказывает о том, что такое жизнь с научной точки зрения, и пробует дать ответы на важные вопросы, интересующие практически каждого человека.

Напомню, в 2014 году ВДНХ перешла в собственность Москвы и с тех пор город занимается ее возрождением. За эти годы комплексно отреставрировали 26 исторических павильонов и других объектов культурного наследия. Сейчас идут работы еще на 15 объектах культурного наследия ВДНХ. Восстанавливаются павильоны № 1 "Центральный", № 2 "Народное образование" (бывш. Северного Кавказа), № 4 "Биология" (бывш. Эстонской ССР - передан Киргизской Республике), № 6 "Химия" (бывш. Литовской ССР - передан Республике Абхазия), № 8 "Юные натуралисты", № 15 "Радиоэлектроника и связь" (бывш. Поволжья), № 35 "Главтабак", № 51 "Мясная промышленность" (бывш. "Главмясо"), № 59 "Зерно" (бывш. Московской области), № 61 "Центросоюз", № 64 "Оптика" (бывш. Ленинграда и Северо-Запада), № 66 "Республика Узбекистан" (бывш. "Советская культура", Узбекской ССР), № 68 "Армения" (бывш. "Сибирь"), кафе "Лето" (бывш. "Чайная") и Зеленый театр. Этим летом на главной выставке страны откроется и самое высокое в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы", центр национальных конных традиций, "Ленту Мебиуса", новые музейные экспозиции.

А сегодня ВДНХ присоединится и к предстоящей в Москве акции "Ночь в музее". Здесь она будет называться "Звездная ночь в Музейном городе". Режим работы большинства музеев, а также пассажирского транспорта по маршруту "К" и многих ресторанов,продлен до 00:00. Большинство музеев будет работать бесплатно.В частности, в Музее кино с 18:00 до 20:00 пройдут показы лучших короткометражных фильмов выпускников Киношколы имени МакГаффина (6+, 12+), паблик-ток "Истории подростков, снимающих кино" с участием авторов фильмов и профессиональных кинематографистов - педагогов школы.

В Музее Гаража особого назначения ФСО России состоится иммерсивный спектакль "Звезды Кремля". Посетителям музея откроют двери и капоты автомобилей в основной экспозиции. К стандартному билету будет предоставляться бесплатный аудиогид. Поддержат акцию и два ретро-автомобиля "Волга" из коллекции музея. Первый будет курсировать по кольцевой дороге с 18:00 до 23:00 с включенным звуковым оборудованием, информируя посетителей о запланированных мероприятиях, а второй автомобиль будет встречать гостей на площади Промышленности до 21:00.

Музей городского хозяйства Москвы подготовил специальную программу "Работа Комплекса городского хозяйства под звездным небом". Посетители музея узнают, как работают различные службы городского хозяйства в ночное время. Программа лекций начнется в 18:00 и закончится ближе к полуночи. Музей Транспорта Москвы ждет семьи москвичей, для которых он подготовил с 18:00 д 20:00 детские мастер-классы "Автомобиль от художника", экскурсию и квест по выставке "Мечта Москвича" (с 18:00 до 23:00), в 20:00 гостей ждет совместный паблик-ток музея и auto.ru "На чем ездят москвичи?" (спикер - журналист Сергей Знаемский), в 21:30 начнется кинопоказ советского комедийного фильма "Три плюс два" 1963 года.

В Доме музеев пройдут экскурсии по выставке "Давай играть как раньше!", а также выступление фокусника иллюзиониста (в 22:00).

В Музее славянской письменности "Слово"состоятся бесплатные экскурсии. Начало экскурсий - с 19:00, последняя группа уходит в 22:30. Специальная программа "Звездной ночи" в Музее "Слово" продолжится литературной прогулкой по ВДНХ в компании писателя и журналиста Ирины Лукьяновой (начало в 19:30).

Центр "Космонавтика и авиация" проведет серию тематических экскурсий "Время первых" об истории полетов и подвигах летчиков-космонавтов и "Между небом и землей" об истории легендарного павильона "Космос". Начало в 19:00.

С 18:00 до 20:00 гости могут принять участие в интеллектуальном спид-дейтинге "Звездные континенты", в рамках которого можно побеседовать с незнакомыми людьми на научные и околонаучные темы. Это возможность пообщаться, расширить свои знания, найти новых знакомых и интересно провести время.