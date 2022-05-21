«Ночь музеев» впервые за два года пройдет без ковидных ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков открыли два новых музея на ВДНХ – музей «Биотех» и выставку Биологического музея имени Тимирязева. Как сообщает РИА «Новости», на церемонии открытия столичный градоначальник подчеркнул, что ВДНХ постепенно превращается не только в рекреационную, спортивную зону отдыха, но и в настоящий город музеев: сегодня на территории выставки работают 20 музейных пространств.

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«Сегодня присоединяются еще два музея – это музей Тимирязева и музей «Биотех», которые мы открываем при поддержке Министерства науки и высшего образования, Российской академии наук», – отметил Собянин.

Министр Фальков, в свою очередь, напомнил, что в Москву приезжает огромное количество студентов, аспирантов, преподавателей из-за рубежа, и система столичных музеев, университетов, научных институтов позволяет конкурировать на мировом уровне за лучших представителей науки.

«Для того, чтобы сюда стремились таланты со всего мира, надо, чтобы было много интересных мест», – высказал мнение глава Минобразования РФ.

По информации мэрии Москвы, новый музей «Биотех» разместился в отреставрированном павильоне №30 «Микробиологическая промышленность». Его экспозиция – наглядный рассказ о биотехнологиях и их практическом применении в повседневной жизни. А постоянно действующая выставка «12 признаков живого», создание которой было приурочено к 100-летию Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева, объясняет, что такое жизнь с научной точки зрения.