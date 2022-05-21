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55 минут назад

На ВДНХ в Москве открылись два новых музея

Мир24иещё 9

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков открыли два новых музея на ВДНХ – музей «Биотех» и выставку Биологического музея имени Тимирязева. Как сообщает РИА «Новости», на церемонии открытия столичный градоначальник подчеркнул, что ВДНХ постепенно превращается не только в рекреационную, спортивную зону отдыха, но и в настоящий город музеев: сегодня на территории выставки работают 20 музейных пространств.

«Ночь музеев» впервые за два года пройдет без ковидных ограничений
Фото: ТАССТАСС

«Сегодня присоединяются еще два музея – это музей Тимирязева и музей «Биотех», которые мы открываем при поддержке Министерства науки и высшего образования, Российской академии наук», – отметил Собянин.

Министр Фальков, в свою очередь, напомнил, что в Москву приезжает огромное количество студентов, аспирантов, преподавателей из-за рубежа, и система столичных музеев, университетов, научных институтов позволяет конкурировать на мировом уровне за лучших представителей науки.

«Для того, чтобы сюда стремились таланты со всего мира, надо, чтобы было много интересных мест», – высказал мнение глава Минобразования РФ.

По информации мэрии Москвы, новый музей «Биотех» разместился в отреставрированном павильоне №30 «Микробиологическая промышленность». Его экспозиция – наглядный рассказ о биотехнологиях и их практическом применении в повседневной жизни. А постоянно действующая выставка «12 признаков живого», создание которой было приурочено к 100-летию Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева, объясняет, что такое жизнь с научной точки зрения.

Ранее сообщалось, что в Москве в 16-й раз пройдет акция «Ночь музеев». В ней примут участие около 200 учреждений, в том числе музеи, выставочные залы, парки, библиотеки, культурные центры. Акция продлится с 19:00 21 мая до полуночи 22 мая.

Новости Москвы,Валерий Фальков,Сергей Собянин,ВДНХ,Минобрнауки России,РАН,Правительство Москвы,
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