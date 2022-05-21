«Ночь музеев» впервые за два года пройдет без ковидных ограничений

В России 21 мая пройдет акция «Ночь музеев». Правда, число посетителей ограничено, а регистрация уже закончилась. Для тех, кто не успел записаться, есть онлайн-мероприятия. В Москве в акции примут участие более 200 площадок.

Фото: ТАСС ТАСС

Название «Ночь музеев» традиционно условное: большая часть мероприятий заканчивается до десяти вечера. Так что приходить стоит до заката. Открытие акции состоится в Государственном историческом музее в 18:00. Он в этом году отмечает 150 лет, поэтому его выбрали в качестве отправной точки. В честь этого там «пройдет 150 квестов и мастер-классов», но музей не уточняет каких. В минувшие два года такое количество мероприятий в одном месте и представить было сложно.

Видео дня

В 2020 году «Ночь музеев» целиком прошла онлайн. В прошлом году открылись около 70 площадок, многие — по сеансовой системе: нужно было не только зарегистрироваться, но и записаться на конкретное время. В Пушкинском музее эта система сохранилась. Там будет экскурсия «Живопись Франции XVII — начала XIX веков» на русском и языке жестов. По главной экспозиции посетителей проведут участники молодежной программы «Пушкинский. Youth» с квестом про сыщиков: акцент будет на самом здании, его убранстве и залах Древней Греции. А вот недавно возвращенные из Парижа картины коллекции Морозовых в акции не участвуют, их покажут только в конце июня.

В Музее Москвы в этом году большая программа. Организаторы ожидали, что после снятия ограничений людей будет много, и тоже ограничили регистрацию. Рассказывает пиар-директор Музея Москвы Мира Тисленко:

Мира Тисленко пиар-директор Музея Москвы «Приятно наконец-то принимать всех желающих в музее, отказаться от сеансной системы и не видеть расстроенных лиц наших посетителей, которые не успели на нужный сеанс получить бесплатный билет. Но в целом система у нас остается все та же: мы контролируем, чтобы находилось комфортное количество людей, поэтому, конечно, на все события «Ночи в музее» у нас открыта регистрация. Мы запланировали два перформанса. Один приурочен к открытию нашей новой вставки «Дом быта», которую мы делам совместно с Политехническим музеем: музыкально-поэтический перформанс про быт со стихами поэтов XX века под исполнение классических музыкальных произведений. А второй перформанс мы подготовили совместно с нашим партнером — театром «Практика»: молодые актеры исполнят песни о Москве».

Еще одно нововведение этого года: в начале мая столичные власти разрешили продажу алкоголя в музеях. Но именно в день «Ночи музеев» ее ограничили, причем и на немузейных площадках акции. Например, в «Зарядье», где будет сразу три бесплатных выставки.

В Музее русского импрессионизма — мастер-класс «Кандинский. Мастерская», спецпроект «Искусство перевозки искусства» и концерт группы OQJAV в 21:00.

Среди ночных мероприятий — экскурсии и лекции в музее «Яндекса». Они будут специально чередоваться, чтобы ничего не упустить. Эксперты на лекциях расскажут о программировании на микрокалькуляторах, визуализации данных и истории компьютеров. Мероприятия закончатся в три часа ночи.

После закрытия метро будут гулять и в Еврейском музее и центре толерантности. Диджей-сет под винил, поп-ап-ярмарка от музейной лавки, кинопоказы и мастер-классы, том числе о борьбе со стрессом. До часу ночи будут чтения Достоевского, а потом экскурсия-лекция о еврейской кухне.

О том куда еще сходить, рассказывает искусствовед и администратор телеграм-канала про культурные инсайды «Ку-ку» Ксения Коробейникова:

Ксения Коробейникова, искусствовед и администратор телеграм-канала про культурные инсайды «Ку-ку»:

«Я прежде всего хочу попасть в Музей архитектуры, потому что они в этом году подготовили что-то совершенно особенное. Это архитектурно-исторический квест по усадьбе Талызиных, где, собственно, располагается Музей архитектуры, и все сотрудники, насколько мне известно, несколько недель готовили вопросы к этому квесту. Это такое изучение архитектуры с неочевидной точки зрения. Если хочется чего-то, наоборот, более современного, актуального, я советую заглянуть на «Винзавод»: они проведут ярмарку современного искусства, где можно будет приобрести работы молодых, но достаточно перспективных авторов, потому что там кураторский отбор».