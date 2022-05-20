Мосприрода проведет игру-квест по скандинавской ходьбе

Специалисты экоцентра «Лесная сказка» Мосприроды проведут спортивное мероприятие, заряжающее энергией, оптимизмом и бодростью, – игру-квест по скандинавской ходьбе «Зеленые скороходы».
В ходе мероприятия можно будет не только освоить технику скандинавской ходьбы, но и проверить свои знания в области экологии. Во время прогулки участники должны будут выполнить задания. Решение каждой загадки дает подсказку к следующей.
Игра-квест по скандинавской ходьбе «Зеленые скороходы» состоится 26 мая в 12:00. Мероприятие 55+. Место проведения: на пересечении улицы Академика Глушко и бульвара Дмитрия Донского. Географические координаты: 55.561345; 37.570712. Продолжительность: 1 час.
Необходима предварительная запись по телефону: 8 (499) 643-38-43.