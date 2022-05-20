В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
38 минут назад

Зеленые скороходы: Мосприрода проведет игру-квест по скандинавской ходьбе

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Специалисты экоцентра «Лесная сказка» Мосприроды проведут спортивное мероприятие, заряжающее энергией, оптимизмом и бодростью, – игру-квест по скандинавской ходьбе «Зеленые скороходы».

Мосприрода проведет игру-квест по скандинавской ходьбе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе мероприятия можно будет не только освоить технику скандинавской ходьбы, но и проверить свои знания в области экологии. Во время прогулки участники должны будут выполнить задания. Решение каждой загадки дает подсказку к следующей.

Игра-квест по скандинавской ходьбе «Зеленые скороходы» состоится 26 мая в 12:00. Мероприятие 55+. Место проведения: на пересечении улицы Академика Глушко и бульвара Дмитрия Донского. Географические координаты: 55.561345; 37.570712. Продолжительность: 1 час.

Необходима предварительная запись по телефону: 8 (499) 643-38-43.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители