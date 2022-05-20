Moscow Jazz Festival объявил хедлайнеров фестиваля

Артисты из России, Турции, Индии, Бразилии и других стран выступят на фестивале Moscow Jazz Festival, который пройдет 13–19 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов события.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специальными гостями мероприятия станут индийский мультиинструменталист и композитор Dr. L. Subramaniam, бразильский бас-гитарист Thiago Espirito Santo, кубинская исполнительница Telmary.

В этому году фестиваль приурочен к столетию российского джаза. Он пройдет на семи столичных площадках, в том числе в "Зарядье", саду "Эрмитаж", "Музеоне", Новопушкинском сквере и на ВДНХ. Продажа билетов уже началась.