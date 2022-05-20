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1 час назад

Moscow Jazz Festival объявил хедлайнеров фестиваля

Москва24иещё 2

Артисты из России, Турции, Индии, Бразилии и других стран выступят на фестивале Moscow Jazz Festival, который пройдет 13–19 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов события.

Moscow Jazz Festival объявил хедлайнеров фестиваля
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишинпортал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В числе приглашенных артистов – такие известные российские музыканты, как Игорь Бутман, Евгений Маргулис, Лариса Долина, Мариам Мерабова, Алексей Чумаков и другие. Также в новом амплуа на фестивале выступит известный российский рэпер L One.

Специальными гостями мероприятия станут индийский мультиинструменталист и композитор Dr. L. Subramaniam, бразильский бас-гитарист Thiago Espirito Santo, кубинская исполнительница Telmary.

В этому году фестиваль приурочен к столетию российского джаза. Он пройдет на семи столичных площадках, в том числе в "Зарядье", саду "Эрмитаж", "Музеоне", Новопушкинском сквере и на ВДНХ. Продажа билетов уже началась.

Ранее стало известно, что 21 мая в "Технополисе "Москва" состоится фестиваль любителей автомобилей "Москвич". В рамках мероприятия будет представлена выставка экспериментальных, редких, спортивных и серийных моделей этой марки.

Новости Москвы,Евгений Маргулис,Мариам Мерабова,Алексей Чумаков,Лариса Долина,Игорь Бутман,ВДНХ,Эрмитаж,
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