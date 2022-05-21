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28 минут назад

В парках Москвы открылась фотовыставка о промышленности города

ТАССиещё 7

Фотовыставка о промышленности Москвы открылась в городских парках, на ней представлены 19 заводов и фабрик. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленно политики.

Фотовыставка о промышленности столицы открылась в четырех парках Москвы
Фото: ТАССТАСС

Фотовыставка начала работать в четырех московских парках. Она посвящена промпроизводствам. Как сказали в пресс-службе, в проекте представлены 19 фабрик и заводов города, обеспечивающих столицу необходимыми оборудованием и комплектующими, продовольствием и бытовыми предметами.

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"Москвичи и гости столицы до 15 июня могут поближе познакомиться со снимками и интересными фактами о столичной промышленности в парках усадьбы Воронцово, 50-летия Октября, а также Таганском и Измайловском", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что организатором фотоэкспозиции стал комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столичного правительства при поддержке департамента инвестиционной и промышленной политики. С 3 июня фотовыставка начнет работать также для гостей парка Музеон, посетители парка Сокольники смогут посетить ее с 3 июля.

Москва успешно справляется с вызовами, связанными с введением санкций, отметил заммэра по вопросам экономполитики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, столица не первый год обеспечивает регионы товарами первой необходимости и инновационными разработками.

"Фабрики и заводы работают в каждом районе города", - уточнил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Он отметил, что фабрики и заводы модернизируются, становятся компактными и экологичными. Они "органично встроены в облик современного мегаполиса и зачастую незаметны горожанам". Как сообщил Овчинский, в проекте представлены предприятия легкой, машиностроительной, фармацевтической, косметической, пищевой и других отраслей.

Проект #ВСЁСВОЁ рассказывает о широком спектре производимых в Москве товаров. Среди участников проекта - крупнейший производитель муки в столице - Мелькомбинат №3, лифтостроительный завод "МЭЛ", шоколадные фабрики холдинга "Объединенные кондитеры": "Бабаевский", "Красный Октябрь", "Рот Фронт", а также Первый домостроительный комбинат. С последнего началось освоение строительства в Москве панельных домов.

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