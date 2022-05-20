В Москве 28 мая пройдет регата по сапбордингу

"В рамках фестиваля "Рыбная неделя в Москве" пройдет заплыв на SUP-бордах. Принять участие может любой желающий. Для этого надо зарегистрироваться и заполнить небольшую анкету, где указываются фамилия, имя, номер телефона и электронная почта. Обращаем внимание, что для участников нет никаких ограничений по возрасту. Но если спортсмены не достигли совершеннолетия, то они могут участвовать только с согласия родителей и обязательно в их присутствии", - рассказал собеседник агентства.