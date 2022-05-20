В Москве 28 мая пройдет регата по сапбордингу

Регата по сапбордингу пройдет 28 мая в Москве в рамках гастрономического фестиваля "Рыбная неделя". Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
"В рамках фестиваля "Рыбная неделя в Москве" пройдет заплыв на SUP-бордах. Принять участие может любой желающий. Для этого надо зарегистрироваться и заполнить небольшую анкету, где указываются фамилия, имя, номер телефона и электронная почта. Обращаем внимание, что для участников нет никаких ограничений по возрасту. Но если спортсмены не достигли совершеннолетия, то они могут участвовать только с согласия родителей и обязательно в их присутствии", - рассказал собеседник агентства.
Участие в заплыве бесплатное, но необходимы собственный SUP-борд и спасательный жилет. "Также перед началом старта все участники заплыва должны будут предоставить полученную у терапевта справку, подобную той, что выдают для участия в марафоне", - рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что заплыв начнут ровно в полдень 28 мая. Сбор участников начнется за два часа до начала регаты.
"Участники стартуют с площадки пляжа в районе Строгино, пройдут по Большому Строгинскому затону, затем по Москва-реке, доплывут до Живописного моста, развернутся и завершат свое путешествие в точке старта. Все участники должны помнить о том, что на одном SUP-борде может плыть только один человек. Единственным исключением может быть катание родителей с несовершеннолетними детьми", - отметили организаторы мероприятия.
Гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" в Москве пройдет в шестой раз. В этом году 23 фестивальные площадки будут работать с 27 мая по 5 июня. В будние дни фестивальные площадки работают с 11:00 до 21:00, а в выходные - с 10:00 до 22:00. На прилавках торговых шале гостей фестиваля ждет рыба и морепродукты от лучших поставщиков со всей России.