День парков пройдет в Москве 21 мая

«Парки Москвы приглашают на экскурсии, лекции, спортивные и творческие занятия, интеллектуальные игры. Так, в зоне отдыха „Фили“ всех желающих ждут на историческую прогулку. А в парке „Северное Тушино“ проведут уроки музыки и турнир по шашкам. Некоторые мастер-классы, например по изобразительному искусству в саду имени Баумана, будут проходить по выходным на протяжении всего летнего сезона», — рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.