День парков пройдет в Москве 21 мая

Ко Дню парков столичные парки и зоны отдыха подготовили праздничную программу для всей семьи. Горожане смогут 21 мая побывать на познавательной экскурсии, освоить азы профессиональной фотосъемки, разучить движения латиноамериканских танцев и многое другое. Для участия в некоторых мероприятиях нужно предварительно зарегистрироваться.
«Парки Москвы приглашают на экскурсии, лекции, спортивные и творческие занятия, интеллектуальные игры. Так, в зоне отдыха „Фили“ всех желающих ждут на историческую прогулку. А в парке „Северное Тушино“ проведут уроки музыки и турнир по шашкам. Некоторые мастер-классы, например по изобразительному искусству в саду имени Баумана, будут проходить по выходным на протяжении всего летнего сезона», — рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Программу подготовили 18 парков. Программы для семей подготовили Бабушкинский парк, ландшафтный парк «Митино, парк «Северное Тушино», «Фили», «Эрмитаж» и многие другие.