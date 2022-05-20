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24 минуты назад

День парков пройдет в Москве 21 мая

Моя Москва.онлайн

Ко Дню парков столичные парки и зоны отдыха подготовили праздничную программу для всей семьи. Горожане смогут 21 мая побывать на познавательной экскурсии, освоить азы профессиональной фотосъемки, разучить движения латиноамериканских танцев и многое другое. Для участия в некоторых мероприятиях нужно предварительно зарегистрироваться.

День парков пройдет в Москве 21 мая
Фото: ТАССТАСС

«Парки Москвы приглашают на экскурсии, лекции, спортивные и творческие занятия, интеллектуальные игры. Так, в зоне отдыха „Фили“ всех желающих ждут на историческую прогулку. А в парке „Северное Тушино“ проведут уроки музыки и турнир по шашкам. Некоторые мастер-классы, например по изобразительному искусству в саду имени Баумана, будут проходить по выходным на протяжении всего летнего сезона», — рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Программу подготовили 18 парков. Программы для семей подготовили Бабушкинский парк, ландшафтный парк «Митино, парк «Северное Тушино», «Фили», «Эрмитаж» и многие другие.

Новости Москвы,Наталья Сергунина,Эрмитаж,
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