В торговом центре «Авиапарк» в Москве открылись магазины Reserved и Cropp. Соответствующие кадры появились в распоряжении Telegram-канала SHOT. Проблем с ассортиментом товара нет, уточняет источник.

Ранее стало известно, что польская компания LPP Group, владеющая брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, сообщила о намерении продать российское подразделение китайскому консорциуму.