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1 час назад

Почти половина жителей Москвы посчитали высшее образование необязательным

Мослентаиещё 1

Жители Москвы оценили необходимость получения высшего образования. По результатам голосования в группе «Мосопрос», 42 процента респондентов посчитали наличие высшего образования необязательным.

Почти половина москвичей посчитали высшее образование необязательным
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Жители центра столицы в большей степени, чем прочие москвичи, ценят высшее образование», — отметили организаторы исследования.

В опросе приняли участие жители каждого района столицы, в том числе пяти поселений Новой Москвы. «За» получение высшего образования в большей степени выступили жители Центрального округа, особенно Басманного и Мещанского районов. Против обязательности «вышки» выступили, в основном, жители Зеленограда, Царицыно, Алтуфьево, Бирюлево и других районах города.

Ранее известный священник, настоятель Георгиевского храма Павел Островский раскритиковал систему современного образования.

Новости Москвы,Павел Островский,
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