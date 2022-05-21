Почти половина москвичей посчитали высшее образование необязательным

В опросе приняли участие жители каждого района столицы, в том числе пяти поселений Новой Москвы. «За» получение высшего образования в большей степени выступили жители Центрального округа, особенно Басманного и Мещанского районов. Против обязательности «вышки» выступили, в основном, жители Зеленограда, Царицыно, Алтуфьево, Бирюлево и других районах города.