Почти половина москвичей посчитали высшее образование необязательным

Жители Москвы оценили необходимость получения высшего образования. По результатам голосования в группе «Мосопрос», 42 процента респондентов посчитали наличие высшего образования необязательным.
«Жители центра столицы в большей степени, чем прочие москвичи, ценят высшее образование», — отметили организаторы исследования.
В опросе приняли участие жители каждого района столицы, в том числе пяти поселений Новой Москвы. «За» получение высшего образования в большей степени выступили жители Центрального округа, особенно Басманного и Мещанского районов. Против обязательности «вышки» выступили, в основном, жители Зеленограда, Царицыно, Алтуфьево, Бирюлево и других районах города.
Ранее известный священник, настоятель Георгиевского храма Павел Островский раскритиковал систему современного образования.