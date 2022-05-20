«Самсон стар. Очень стар. Ему скоро 29 – это почти как 95 по человеческим меркам. Поэтому он гуляет в максимально щадящем режиме – с оглядкой на температуру и ветер. Для его выхода должно быть хотя бы +15 и почти безветренно», – говорится в сообщении к публикации.