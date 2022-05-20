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46 минут назад

Жираф Самсон вышел в открытый вольер в Московском зоопарке. Видео

Александр Кузьмин

Старейший жираф в Московском зоопарке вышел в открытый вольер. Об этом сообщается на странице заведения во «ВКонтакте», где размещено видео с животным.

«Самсон стар. Очень стар. Ему скоро 29 – это почти как 95 по человеческим меркам. Поэтому он гуляет в максимально щадящем режиме – с оглядкой на температуру и ветер. Для его выхода должно быть хотя бы +15 и почти безветренно», – говорится в сообщении к публикации.

Сотрудники зоопарка настоятельно рекомендуют не приносить Самсону угощения, поскольку ему вредно все, что «приходит от посетителей». За рационом обитателя зоосада тщательно следят его работники.

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