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1 час назад

Появилось видео нападения уток на прохожего в Москве

Александр Кузьмин

На юго-востоке Москвы утки напали на прохожего. На произошедший на 9-м километре МКАД в районе Выхино-Жулебино инцидент обращает внимание телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказались снятые мужчиной кадры.

На записи видно, как две птицы атакуют человека вблизи трассы и прогоняют с места своего обитания.

«Ну хватит, успокойтесь, вы деретесь. Я ухожу», – пытается утихомирить разгневанных пернатых мужчина.

Ранее сообщалось, что чайка украла из супермаркета почти 17 килограммов еды. Свою добычу воришка делила с собратьями.

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