Появилось видео нападения уток на прохожего в Москве

На юго-востоке Москвы утки напали на прохожего. На произошедший на 9-м километре МКАД в районе Выхино-Жулебино инцидент обращает внимание телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказались снятые мужчиной кадры.
На записи видно, как две птицы атакуют человека вблизи трассы и прогоняют с места своего обитания.
«Ну хватит, успокойтесь, вы деретесь. Я ухожу», – пытается утихомирить разгневанных пернатых мужчина.
Ранее сообщалось, что чайка украла из супермаркета почти 17 килограммов еды. Свою добычу воришка делила с собратьями.