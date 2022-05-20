Появилось видео нападения уток на прохожего в Москве

На юго-востоке Москвы утки напали на прохожего. На произошедший на 9-м километре МКАД в районе Выхино-Жулебино инцидент обращает внимание телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказались снятые мужчиной кадры.

На записи видно, как две птицы атакуют человека вблизи трассы и прогоняют с места своего обитания.

«Ну хватит, успокойтесь, вы деретесь. Я ухожу», – пытается утихомирить разгневанных пернатых мужчина.