В школах Москвы начался прием в предпрофессиональные классы

С 20 мая в столице стартовала приемная кампания в предпрофессиональные классы: медицинские, инженерные, академические, предпринимательские, педагогические, медиа- и ИТ-классы.

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Теперь она будет проходить в единые сроки, а у старшеклассников станет еще больше возможностей для выбора будущего профиля обучения. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Она рассказала: "Предпрофессиональное образование очень востребовано у московских школьников, с каждым годом все больше ребят хотят обучаться по профилю, с которым они планируют связать дальнейшее обучение. Поэтому мы расширяем возможности для поступления в предпрофклассы. Во-первых, в следующем учебном году значительно вырастет число школ с такими классами. Во-вторых, что очень важно, теперь подать заявление в предпрофкласс можно в любую школу, то есть ребенок больше не ограничен выбором только тех направлений, которые есть в его школе. И в-третьих, расширился перечень предметов, результаты по которым могут учитываться при зачислении, это тоже дает больше возможностей для поступления".

В новом учебном году вырастет число школ с предпрофессиональными классами. Так, инженерные классы будут открыты в 222 школах (на 70 больше, чем годом ранее), медицинские - в 136 (на 39 школ больше), ИТ-классы - в 125 (на 50 школ больше), педагогические - в 112 (на 65 школ больше), академические - в 59 (на 20 школ больше), медиаклассы - в 155 (в 2,3 раза больше), предпринимательские - в 141 (более чем в 3 раза больше). Соответственно, еще больше старшеклассников смогут выбрать для себя профиль обучения, приобрести навыки и умения, востребованные в будущей профессии.

Расширяет возможности выбора специализации и то, что теперь выпускники девятых классов смогут выбрать для обучения предпрофессиональный класс любой московской школы. Например, если в образовательном учреждении, где учится школьник, нет нужного ему предпрофкласса, он может подать заявление и весь пакет документов для зачисления в ту школу, где есть интересующее его направление. Подать заявление можно сразу в несколько школ и в несколько предпрофессиональных классов.

Чтобы поступить в предпрофессиональный класс, выпускникам девятых классов нужно подать заявление и написать мотивационное письмо. В нем нужно пояснить, почему он хочет обучаться в данном классе и какие профессиональные цели ставит перед собой. За мотивационные письма ребята получат дополнительные баллы, необходимые для зачисления.

При приеме будут учитываться учебные успехи: итоги ОГЭ по выбранному профилю, средний балл по итогам промежуточной аттестации в 9 классе, результаты независимой диагностики, творческие и спортивные достижения, которые хранятся в портфолио учащегося в МЭШ. Дополнительным преимуществом при зачислении станет наличие волонтерской книжки.

Расширен и перечень предметов, результаты по которым учитываются при поступлении в предпрофклассы. Например, если школьник хочет учиться в инженерном классе, ему можно предъявить для конкурса результаты не только по обязательным математике и русскому языку, но и по химии, физике или информатике. Для будущих медиков возможности расширены в части результатов предметов ГИА по выбору: биология, химия, физика или обществознание. На основе анализа этих данных формируется рейтинг желающих обучаться и в дальнейшем происходит зачисление.

25 июня на сайте школы будет опубликован обезличенный ранжированный по количеству набранных баллов список обучающихся. На его основании и проводится зачисление.