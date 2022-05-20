В павильоне "Умный город" на ВДНХ подготовили программу для акции "Ночь в музее"

Участники акции "Ночь в музее" смогут посетить павильон "Умный город", расположенный на ВДНХ в Москве. Там для них подготовили специальную программу, в ходе которой впервые покажут мультимедийную экспозицию из 15 картин известных NFT-художников, об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
"21 мая во время акции "Ночь в музее" посетителям выставки впервые покажут мультимедийную экспозицию из 15 картин известных NFT-художников, которые продали свои работы на электронных маркетплейсах с помощью NFT - невзаимозаменяемых токенов, которые привязаны к цифровому объекту и записаны в виде уникального кода в блокчейн. Факт такой записи гарантирует покупателю цифрового контента, что именно он является обладателем данного произведения искусства, при этом сама цифровая картина будет свободно распространяться в интернете. Гости павильона смогут не только познакомиться с цифровым искусством, но и узнать, что такое NFT, на каких площадках применяется технология и многое другое", - приводятся в сообщении слова пресс-службы столичного департамента информационных технологий.
Выставка начнет свою работу в 20:00. NFT-объекты покажут в конференц-зале павильона, цифровые работы художников продемонстрируют в формате видеопроекции на большом экране. Также будет работать фотограф - каждый гость площадки получит фото на магните. А самые активные посетители смогут поучаствовать в создании арт-объекта "Умный город" - обновленного логотипа павильона из цветных карандашей.
В 20:00 и в 22:00 в демоцентре 5G состоится лекция Ксении Дубровиной - художницы, преподавателя цифрового рисования и куратора по выходу на NFT-площадки. Она расскажет о том, что такое NFT, как их применять, как создавать и на каких площадках можно размещать токены, а также поделится личным опытом продажи NFT-картин.