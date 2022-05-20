В павильоне "Умный город" на ВДНХ подготовили программу для акции "Ночь в музее"

"21 мая во время акции "Ночь в музее" посетителям выставки впервые покажут мультимедийную экспозицию из 15 картин известных NFT-художников, которые продали свои работы на электронных маркетплейсах с помощью NFT - невзаимозаменяемых токенов, которые привязаны к цифровому объекту и записаны в виде уникального кода в блокчейн. Факт такой записи гарантирует покупателю цифрового контента, что именно он является обладателем данного произведения искусства, при этом сама цифровая картина будет свободно распространяться в интернете. Гости павильона смогут не только познакомиться с цифровым искусством, но и узнать, что такое NFT, на каких площадках применяется технология и многое другое", - приводятся в сообщении слова пресс-службы столичного департамента информационных технологий.