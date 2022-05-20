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1 час назад

Москва начала подготовку к новому отопительному периоду

Российская Газета

Основное достоинство системы теплоснабжения столицы в том, что городские ТЭЦ дают одновременно с выработкой электроэнергии и тепло. Это экономит топливо и удешевляет процесс получения энергоресурсов. Кроме того, во время аварии позволяет быстро переключать потребителей на другой источник тепла. Основной минус системы в том, что после завершения отопительного сезона ее нужно проверять.

Москва начала подготовку к новому отопительному периоду
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как рассказал "РГ" руководитель управления эксплуатации МОЭК Александр Кузнецов, в отключенных от горячего водоснабжения участках сети повышают давление до максимального. Если трубы не выдержали, специалисты устраняют неполадки, снова испытывают систему.

В этой работе задействованы около четырех тысяч человек и 400 единиц техники, в том числе 126 опрессовочных центров. Всего проверить им предстоит около 16 тысяч км теплосетей. В местах, где у энергетиков нет возможности визуально самим оценить качество трубопровода, в трубу запускают робота. Как уверяет Кузнецов, за четыре месяца профилактических работ выявляют около 7 тысяч ненадежных участков.

"Выявленные неполадки - это залог того, что новый отопительный сезон пройдет без аварий", - сказал он.

Новости Москвы,Александр Кузнецов,Россети Московский регион,
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