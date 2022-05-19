В Москве начали закрываться кинотеатры

Крупнейшая на рынке сеть «Синема Парк / Формула Кино» закрыла в Москве два своих кинотеатра в торговых центрах «Ладога» и «Глобал сити».
Об этом «Известиям» сообщили в компании.
Там уточнили, что залы прекратили свою работу в марте и апреле. При этом, по словам главы Союза торговых центров Булата Шакирова, компания заключила нерасторжимые договоры аренды с торговым центром. Они подразумевают, что кинотеатры должны функционировать до конца срока контрактам. И, конечно, ТЦ невыгодно закрытие залов, поскольку их трафик в том числе зависит и от киноплощадок. В связи с этим владельцы центров готовятся к судебным разбирательствам, расторжение контрактов может сопровождаться штрафными санкциями, добавил Шакиров.
Он отметил, что партнеры уже начали переговоры, чтобы понять, возможно ли расторгнуть договоры на фоне новой экономической реальности. Подобные консультации с ТЦ ведут все крупнейшие владельцы кинозалов, сообщил Шакиров.
Ранее в Ассоциации владельцев кинотеатров заявили, что в марте 2022 года сборы упали на 44%, а число зрителей — на 49% по сравнению с тем же месяцем 2021 года.
На начало апреля в России работали 3,9 тысячи залов, а к 18 апреля уже 3,6 тысячи. По прогнозам организации, недостаток репертуара в ближайшие два месяца может обернутся падением выручки кинотеатров минимум на 80%. В Ассоциации считают, что это в итоге привет к закрытию не меньше половины кинозалов в РФ.