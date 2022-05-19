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13 минут назад

В Москве начали закрывать кинотеатры в торговых центрах

Елена Прошина

Крупнейшая на рынке сеть «Синема Парк / Формула Кино» закрыла в Москве два своих кинотеатра в торговых центрах «Ладога» и «Глобал сити».

В Москве начали закрываться кинотеатры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом «Известиям» сообщили в компании.

Там уточнили, что залы прекратили свою работу в марте и апреле. При этом, по словам главы Союза торговых центров Булата Шакирова, компания заключила нерасторжимые договоры аренды с торговым центром. Они подразумевают, что кинотеатры должны функционировать до конца срока контрактам. И, конечно, ТЦ невыгодно закрытие залов, поскольку их трафик в том числе зависит и от киноплощадок. В связи с этим владельцы центров готовятся к судебным разбирательствам, расторжение контрактов может сопровождаться штрафными санкциями, добавил Шакиров.

Он отметил, что партнеры уже начали переговоры, чтобы понять, возможно ли расторгнуть договоры на фоне новой экономической реальности. Подобные консультации с ТЦ ведут все крупнейшие владельцы кинозалов, сообщил Шакиров.

Ранее в Ассоциации владельцев кинотеатров заявили, что в марте 2022 года сборы упали на 44%, а число зрителей — на 49% по сравнению с тем же месяцем 2021 года.

На начало апреля в России работали 3,9 тысячи залов, а к 18 апреля уже 3,6 тысячи. По прогнозам организации, недостаток репертуара в ближайшие два месяца может обернутся падением выручки кинотеатров минимум на 80%. В Ассоциации считают, что это в итоге привет к закрытию не меньше половины кинозалов в РФ.

Новости Москвы,Булат Шакиров,
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