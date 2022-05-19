В столице построят четыре новых прогулочных моста через Москву-реку

Четыре новых прогулочных моста будут построены через Москву-реку. Об этом в четверг, 19 мая, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

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Он отметил, что два из них, в сторону парка «Фили» и улицы Островной, будут велопешеходными. Еще два пешеходных моста возведут через Водоотводный канал и в районе Нагатинского Затона.

Мост в сторону Островной улицы станет самым протяженным, его длина составит 475 метров. Объект будет выделяться необычной конструкцией: два пилона, смесь изогнутых и прямых рамп, две опоры в воде, архитектурные стальные строения для пилона, а также Y-образное разделение в палубе.

— Строительство двух мостов объединит общественные пространства двух районов — Филевского парка и Крылатского в крупный парковый кластер и создаст для жителей протяженный пешеходный маршрут между территорией Мневниковской поймы и парком «Фили», — сказал глава ведомства.

По его словам, первый мост появится в створе Проектируемого проезда № 1074 до улицы Островной. Второй построят между территорией Мневниковской поймы и парком «Фили».

Между ними организуют велопешеходный маршрут вдоль Проектируемого проезда № 1074. Мост через Водоотводный канал будет включен в единый туристический маршрут от Воробьевых гор к Балчугу и новому музейному комплексу «ГЭС-2».