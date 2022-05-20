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1 час назад

Схему движения на нескольких улицах Москвы изменят с 25 мая до 14 октября

ТАССиещё 5

Движение автотранспорта ограничат на участке улицы Маршала Прошлякова, Новорублевской улице, на участке Северо-Западной хорды с 25 мая до 14 октября в связи со строительством и проведением работ по устройству инженерных сетей, сообщается в пятницу на официальном портале мэра Москвы.

Схему движения на нескольких улицах Москвы изменят с 25 мая до 14 октября
Фото: ТАССТАСС

"С 25 мая по 29 августа, а затем с 14 сентября до 14 октября движение ограничат на участке улицы Маршала Прошлякова от дома 20, строения 12 до дома 28. Здесь нельзя будет припарковаться. В эти же периоды будет ограничено движение транспорта на участке Новорублевской улицы от дома 3 до дома 15, корпуса 1. Это связано с проведением работ по устройству инженерных сетей", - говорится в сообщении.

Также, с 25 мая из-за строительных работ движение будет ограничено на участке Северо-Западной хорды в сторону улицы Боженко (в районе владения 43, строения 2 на улице Ивана Франко).

Москвичам рекомендуют заранее ознакомиться с изменениями и планировать свой маршрут.

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