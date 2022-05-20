Схему движения на нескольких улицах Москвы изменят с 25 мая до 14 октября

"С 25 мая по 29 августа, а затем с 14 сентября до 14 октября движение ограничат на участке улицы Маршала Прошлякова от дома 20, строения 12 до дома 28. Здесь нельзя будет припарковаться. В эти же периоды будет ограничено движение транспорта на участке Новорублевской улицы от дома 3 до дома 15, корпуса 1. Это связано с проведением работ по устройству инженерных сетей", - говорится в сообщении.