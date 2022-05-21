В Москве наблюдается пик активности клещей на природных территориях

На природных территориях Москвы зафиксирована клещевая активность. Ее пик традиционно приходится на май и начало июня. Летнюю жару столичные клещи переносят плохо и немного успокаиваются, а сейчас для них самый сезон. Особо охраняемые зеленые зоны столицы нельзя обрабатывать химикатами против клещей, поэтому тем, кто собирается там прогуляться, нужно помнить о безопасности. Подробнее рассказала пресс-служба мэра Москвы.

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Клещи прячутся в траве, поэтому по заросшим участкам ходить не стоит. Лучше гулять по тропинкам и не залезать в густую растительность. Нужно надевать закрытую одежду и головной убор. Важно, чтобы кофта с длинным рукавом и штаны были светлыми, так легче заметить клеща. Брюки лучше заправлять в ботинки или высокие носки. Кроме того, необходимо позаботиться и о безопасности домашних питомцев – использовать противоклещевые препараты и осматривать животное после прогулки.