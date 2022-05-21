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1 час назад

В Москве наблюдается пик активности клещей на природных территориях

Вести Подмосковьяиещё 3

На природных территориях Москвы зафиксирована клещевая активность. Ее пик традиционно приходится на май и начало июня. Летнюю жару столичные клещи переносят плохо и немного успокаиваются, а сейчас для них самый сезон. Особо охраняемые зеленые зоны столицы нельзя обрабатывать химикатами против клещей, поэтому тем, кто собирается там прогуляться, нужно помнить о безопасности. Подробнее рассказала пресс-служба мэра Москвы.

В Москве наблюдается пик активности клещей на природных территориях
Фото: depositphotosdepositphotos

Клещи прячутся в траве, поэтому по заросшим участкам ходить не стоит. Лучше гулять по тропинкам и не залезать в густую растительность. Нужно надевать закрытую одежду и головной убор. Важно, чтобы кофта с длинным рукавом и штаны были светлыми, так легче заметить клеща. Брюки лучше заправлять в ботинки или высокие носки. Кроме того, необходимо позаботиться и о безопасности домашних питомцев – использовать противоклещевые препараты и осматривать животное после прогулки.

А в подмосковных лесах помимо клещей давно проснулись гадюки. Эти обитатели зеленых зон не менее опасны. Даже только родившиеся пресмыкающиеся уже ядовиты, поэтому лесничие рекомендуют вести себя осторожнее во время прогулок. Гадюки нападают, если видят угрозу потомству или своей жизни. При случайной встрече лучше отойти подальше и не делать резких пугающих движений.

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