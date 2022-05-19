Руферы залезли на строящееся колесо обозрения на ВДНХ. Видео

На ВДНХ руферы без страховки залезли на строящееся колесо обозрения «Солнце Москвы». Снятое ими видео появилось в распоряжении Telegram-канала «Что там в Москве?».

Имена молодых людей уже установлены. Они будут привлечены к ответственности. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе проекта «Солнце Москвы». Там также заверили, что сотрудники службы безопасности аттракциона зафиксировали случившееся. По данному факту сейчас проводится расследование.