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1 час назад

Руферы залезли на строящееся колесо обозрения на ВДНХ. Видео

Александр Кузьмин

На ВДНХ руферы без страховки залезли на строящееся колесо обозрения «Солнце Москвы». Снятое ими видео появилось в распоряжении Telegram-канала «Что там в Москве?».

Имена молодых людей уже установлены. Они будут привлечены к ответственности. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе проекта «Солнце Москвы». Там также заверили, что сотрудники службы безопасности аттракциона зафиксировали случившееся. По данному факту сейчас проводится расследование.

«Солнце Москвы» станет самым большим колесом обозрения в Европе, его высота составит 140 метров.

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