В Москве начался новый археологический сезон

В столице начался новый археологический сезон. О планах археологов рассказал руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Фото: Перстень из белого металла со вставкой из крыла майского жука XVIII века Перстень из белого металла со вставкой из крыла майского жука XVIII века

«Прошлый год в Москве стал рекордным по количеству найденных и обработанных артефактов. Этот год обещает быть не менее интересным, у столичных археологов большие планы. За пять месяцев 2022 года уже выдано 17 открытых листов на археологические полевые работы. С начала этого года археологи нашли более шести тысяч интереснейших предметов. А за последние 11 лет обнаружено около 80 тысяч старинных находок», — уточнил Алексей Емельянов.

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В этом году археологические работы продолжаются (или уже начаты) на улице Большая Полянка, Новорязанской улице, на территории Новодевичьего монастыря, на пересечении улицы Сретенки и Пушкарева переулка, в Хлебном переулке, на Пречистенке и на территории Замоскворечья.

«В 2022 году археологи планируют проводить работы на более чем 650 площадках: Тверском бульваре, улице Усачева, в Брюсовом переулке, на Дубининской улице, в Орлово-Давыдовском переулке. Археологические наблюдения будут сопровождать и работы по благоустройству улиц и городских пространств столицы. В настоящий момент разработано 202 раздела по обеспечению сохранности культурного слоя», — отметил глава Мосгорнаследия.

Масштабные археологические исследования ведутся по адресу: Тверской бульвар, дом 10. В конце XIX — начале XX века в Москве приобрела известность булочная Филиппова. Ее основал в 1874 году Максим Филиппов, а его внук Дмитрий Филиппов на Тверской улице открыл кофейную.

Здесь археологи уже обнаружили стеклянную, фаянсовую и фарфоровую посуду конца ХIХ — начала ХХ века. В раскопе найдена чашка, специально изготовленная для кофейни при булочной Филиппова с вензелями владельца. Также специалисты обнаружили миниатюрную бутылочку каменного рейнского товара, вероятно из-под бальзама. Традиция хранения, продажи и транспортировки бальзамов в такой таре сохранилась и до наших дней. Эти находки уже отреставрированы.

Всего сегодня задействовано около 40 археологов и сотрудников камеральной лаборатории и более 50 штатных сотрудников-землекопов.

Волонтеров для таких работ на городских объектах археологи не привлекают. Это связано с очень жесткими требованиями по безопасности на всех площадках, где ведется стройка. Однако археологические организации готовы взять на работу студентов московских вузов и колледжей для прохождения практики, а также в рамках образовательного проекта «Реставрационный кураториум».

Реставрация находок

Вне сезона археологи не прекращают свою работу. Особое внимание уделяется реставрации находок. Процесс делится на два этапа: камеральную обработку, во время которой удаляется грунт, и реставрацию. В зависимости от сложности находки и ее состояния она занимает от недели до нескольких лет.

«В настоящий момент около тысячи артефактов находятся в мастерских археологов на камеральной обработке, более 195 уже отреставрированы. Всего за последние три года в государственную часть Музейного фонда Российской Федерации передано почти 30 тысяч находок, из которых 8200 археологических находок передано в 2021 году», — утонил руководитель ведомства.

Среди недавно отреставрированных находок артефакты с улицы Ильинки, обнаруженные в прошлом году. Столичные археологи собрали полную форму белоглиняного кувшина XVIII века. Также восстановили белоглиняный горшок работы московских гончаров, относящийся к XVIII веку.

Интерес представляет чернолощеная фляга XVI–XVII веков, найденная в Хлебном переулке. Она могла использоваться как для походов, так и во время трапезы на привале. Благодаря ушкам она крепилась к амуниции коня или всадника, а наличие четырех ножек в нижней части говорит о том, что фляга могла использоваться для застолья: узкое горло позволяло наливать напиток дозированно.

Также отреставрирован рукомой XVII–XVIII веков. Первый ковш воды, принесенной в дом, выливали именно в рукомойник. В сосуде всегда была вода, она считалась самой чистой.

Еще одна любопытная находка — лыковый лапоть XIX века, найденный в Замоскворечье. Также заслуживает внимания кожаный подлокотник извозчика XIX века, который обеспечивал комфорт во время долгих поездок.

К началу сезона археологи отреставрировали и конскую подкову XIX века.

Помимо традиционной обуви в виде лаптя обработку прошли подковы для мужских и женских сапог XIX века.

Особое внимание глава ведомства уделил перстню белого металла со вставкой из крыла жука. Уникальная находка была обнаружена в Хлебном переулке.

«Это очень редкое решение, когда в серебряный перстень вставляют не камень или стекло, а очень красивое крыло насекомого. Этого зеленого жука часто называют майским, так как он появляется в мае, но это жук-бронзовка. Специалисты отреставрировали его, и очень символично, что именно сейчас мы показываем артефакт широкой публике. Еще один не менее интересный детский перстень-печатка из цветного металла был обнаружен в Старомонетном переулке», — рассказал Алексей Емельянов.