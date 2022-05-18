Названы самые популярные у москвичей направления для отпуска этим летом

Аналитики онлайн-сервиса сравнения цен и подбора товаров назвали популярные среди москвичей направления для отпуска этим летом. Жители столицы стали в два раза чаще запрашивать информацию об отдыхе в России, пишет «Российская газета».

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Самыми востребованными направлениями для путешествий эксперты назвали Санкт-Петербург, Урал, Сочи, Карелию, Алтай, Байкал, Калининград и Краснодар. Кроме того, вырос спрос на путешествия в Чечню, Дагестан и на Сахалин.

Также аналитики заметили увеличение интереса к городам так называемого Серебряного ожерелья России. В туристический проект сходит 11 регионов: Санкт-Петербург, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Калининградская, Вологодская, Архангельская, Мурманская области, республики Карелия, Коми и Ненецкий автономный округ.

Некоторые москвичи все же предпочли провести отпуск за рубежом. Востребованными остаются путешествия в Турцию и Египет. Кроме того, вырос интерес к Китаю, Израилю, Шри-Ланке, Узбекистану, Таджикистану, Армении и Азербайджану.