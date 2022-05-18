Американское посольство в Москве «переедет» на Площадь Защитников Донбасса

«А сегодня, когда герои, как и во время Великой Отечественной войны, отдают свои жизни ради Победы над нацизмом и мира во всем мире, это особенно важно. Мы должны чтить мужество и героизм воинов, защищающих Донецкую и Луганскую народные республики», — говорится в заявлении.