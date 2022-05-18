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1 час назад

Американское посольство в Москве «переедет» на Площадь Защитников Донбасса

RT на русском

Депутаты Московской городской думы предложили назвать территорию у посольства США в Москве площадью Защитников Донбасса.

Американское посольство в Москве «переедет» на Площадь Защитников Донбасса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С такой инициативой выступили депутаты четырёх депутатских объединений: «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и «Моя Москва».

«Предлагается присвоить название «площадь Защитников Донбасса» безымянной территории на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы в непосредственной близости от Посольства США», — сообщила пресс-служба Думы.

Также предлагается изменить адрес посольства США, в случае положительного решения оно будет располагаться на площади Защитников Донбасса.

«Заодно американские дипломаты получат значительно более легко запоминаемый топографический ориентир» — подчеркнули в Мосгордуме.

Как отметили в Думе, важно, чтобы в Москве появлялись улицы, «связанные с именами героев»

«А сегодня, когда герои, как и во время Великой Отечественной войны, отдают свои жизни ради Победы над нацизмом и мира во всем мире, это особенно важно. Мы должны чтить мужество и героизм воинов, защищающих Донецкую и Луганскую народные республики», — говорится в заявлении.

Новости Москвы,Мосгордума,КПРФ,Справедливая Россия,Единая Россия,Госдума,
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