Москвич искупался в столичном водоеме и попал на видео

Неизвестный мужчина «открыл» в Москве купальный сезон. Находящегося в воде столичного жителя заметили в Новокосине и сняли на камеру очевидцы. Запись появилась в распоряжении телеканала «Москва 24».

На кадрах видно, как человек переплывает брассом водоем, подныривая при этом под воду.

«Он на ту сторону плывет», – предположил один из свидетелей заплыва.