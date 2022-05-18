Москвич искупался в столичном водоеме и попал на видео

Неизвестный мужчина «открыл» в Москве купальный сезон. Находящегося в воде столичного жителя заметили в Новокосине и сняли на камеру очевидцы. Запись появилась в распоряжении телеканала «Москва 24».
На кадрах видно, как человек переплывает брассом водоем, подныривая при этом под воду.
«Он на ту сторону плывет», – предположил один из свидетелей заплыва.
Ранее сообщалось, что в Норильске мужчина расчистил детскую площадку от снега. Местный житель не стал ждать коммунальщиков и с лопатой вышел на борьбу с сугробами.