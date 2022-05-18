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1 час назад

Автоинспекторы в Москве перевели утиную семью через дорогу. Видео

Александр Кузьмин

В Москве двое сотрудников ДПС помогли утке и ее птенцам перейти через оживленную трассу. Инцидент произошел на северо-западе столицы. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы, где размещено соответствующее видео.

На записи видно, что один из правоохранителей помогает водоплавающей птице с потомством перейти проезжую часть, аккуратно направляя пернатых.

«Инспекторы ДПС Госавтоинспекции Северо-Западного округа Сергей Милохин и Евгений Пашков сегодня утром помогли необычным пешеходам. Нам важна безопасность каждого», – говорится в публикации.

Новости Москвы,Видео,Евгений Пашков,ГИБДД,
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