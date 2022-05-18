Автоинспекторы в Москве перевели утиную семью через дорогу. Видео

В Москве двое сотрудников ДПС помогли утке и ее птенцам перейти через оживленную трассу. Инцидент произошел на северо-западе столицы. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы, где размещено соответствующее видео.
На записи видно, что один из правоохранителей помогает водоплавающей птице с потомством перейти проезжую часть, аккуратно направляя пернатых.
«Инспекторы ДПС Госавтоинспекции Северо-Западного округа Сергей Милохин и Евгений Пашков сегодня утром помогли необычным пешеходам. Нам важна безопасность каждого», – говорится в публикации.